Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка Національної легенди України Софії Ротару, показала незвичайний образ на прогулянці по Нью-Йорку, США, поділившись фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко є популярною блогеркою і пішла по стопах легендарної бабусі, пробуючи себе в шоу-бізнесі. Зірка вчиться і живе в Нью-Йорку, звідки часто публікує фото в своєму блозі в Instagram.

На новому фото Соня була в шубці і штанях. Під шубкою можна побачити цікаву кофтинку із застібкою. Наряд ефектно підкреслив форми Євдокименко. Як можна побачити, блогерка знову вийшла на прогулянку вулицями Нью-Йорка.

"Єдина", - написала під фото мама Соні Світлана Євдокименко.

"Сумую", - відповіла лаконічно дочка.

Фанати поставили понад 700 лайків і написали коментарі:

"Красуня", "нереальна", "Краща", "Боже, який стиль", "Вау, красуня".

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