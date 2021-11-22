Зірка Лі Ю-мі, яка зіграла роль гравця 240 в серіалі" Гра кальмара", показала, як займаються її зачіскою, опублікувавши фото і відео в Instagram.
Як пише Politeka.net, 27-річна актриса Лі Ю-мі прокинулася популярною на весь світ після прем'єри серіалу "Гра в Кальмара" від Netflix. За 11 років кар'єри знаменитість встигла знятися в десятках різних картинах. Але справжню популярність їй принесла роль Чі Ен, яка була 240-м гравцем в серіалі. "Гру в кальмара" вже встигли визнати найуспішнішим проектом Netflix за всю історію. За Лі Ю-мі тепер стежать мільйони фанатів в Instagram, де актриса показує багато цікавого.
На новому фото актриса була під пледом. Стилісти в цей момент працювали з волоссям зірки. На останньому відео Лі Ю-мі показала, як трясеться під час роботи.
Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:
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