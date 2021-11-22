Популярна співачка і телеведуча Мішель Андраде поділилася результатами гарячої фотосесії і заінтригувала прем'єрою.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка болівійського Походження Мішель Андраде, яка працює в продюсерському центрі Потапа і яка нещодавно стала ведучою "Орла і Решки", поділилася в мережі гарячими кадрами з нової фотосесії.

На знімках Мішель відображена в цікавій локації, яка нагадує ванну кімнату. Перед камерою вона з'явилася в досить відвертому образі - на ній "діряві" штани, які оголили пружний "горішок" в темній білизні, і чорний короткий топік, який підкреслив декольте. волосся співачки зібране на маківці і заплетене в довгу косу, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Андраде написала: "26 грудня дивіться "Без сну" на "вечорі прем'єр" з @kosadcha на @1plus1_ua. Я думаю не варто говорити про те, що буде жарко, так?". Шанувальники тут же почали обговорювати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами в коментарях до фото: "Ви дуже чарівна, талановита, красива і працьовита бджілка", "Попа, як у Кім", "Красуня", "Вау", "Яка гаряча", "Гаряча штучка", "Дуже красива".

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