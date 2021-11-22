Популярна актриса Анна Кошмал поділилася в мережі чарівним фото зі своїм фаворитом на "Танців з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал поділилася в мережі чарівним фото зі своїм колегою і фаворитом на "Танцях з зірками" Костею Войтенком. На знімку друзі зображені на прогулянці в ботанічному саду, вони мило посміхаються фотографу, притискаючись один до одного.

Перед камерою Анна з'явилася в модному бежевому пальто, її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж. Костя поруч зі своєю колегою позує в Білій толстовці і яскравій помаранчевій куртці.

У підписі до публікації Кошмал написала: "Люблю, коли світлий і палаючий @kostiantynvoitenko поруч! І щороку ми робимо схожі фото. P. S.: Як думаєте за кого я вболіваю у фіналі шоу Танці?". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи їх з Войтенко компліментами: "За Дікусара?", "Аня, чекаємо Вас в парі з Прохоровим в наступному сезоні, дуже чекаємо", "Красиві. Чудове фото", "Костя мій фаворит з першого ефіру", "А за Артура вболіваєте? Мені він подобається більше", "Прозвучало на правах реклами", "Тепла фотографія".

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