Відома співачка Надія Мейхер вразила шанувальників живим виконанням української пісні під музику оркестру.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська Надія Мейхер, яка починала кар'єру в групі "ВІА Гра" часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася в мережі незвичайним відео, на якому показала, як вона виконує на сцені українську народну пісню.

Як видно, виступати Надія вийшла в розкішному червоному вбранні в чорними мереживними рукавичками. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і зосереджений вигляд. Вона стоїть на сцені і чуттєво виконує пісню про Скрипаля, вкладаючи в неї всю свою душу, пронімає аж до мурашок.

У підписі до публікації Мейхер написала: "Любов до українських народних пісень я прищепила собі ще в дитинстві. Слухаючи маму, яка частенько в нашому місті Волочиськ виступала в місцевому Будинку культури, де і я пізніше почала займатися народними танцями. Українська Пісня, як і українська мова відрізняється від інших мов особливою чуттєвістю і ніжністю".

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