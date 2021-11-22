Відомий український актор Артур Логай звернувся до колеги Ксенії Мішиної, яка в півфіналі проекту "Танці з зірками" станцювала з ним і хореографом Ганною Кареліною.

Як пише Politeka.net, зірка комедії "Моя улюблена Страшко" і реаліті-шоу "Київ вдень і вночі" Артур Логай дійшов до півфіналу шоу" Танці з зірками", де, за правилами проекту, станцював з однією з переможниць минулого сезону Ксенією Мішиною "Ча-ча-ча".

Після виступу він емоційно звернувся з Мішиною зі словами подяки: "@misha.k.ua ти неймовірна розумниця, тому як ти вмієш працювати, вчитися на ходу, не боятися — позаздрять багато 🔥 Для мене честь з тобою працювати і було в радість з тобою танцювати! Спасибі тобі за час, віддачу і твоє бажання нам допомогти! Це головне"»

Не забув Артур Логай подякувати і своїй партнерці Анні Кареліній.

«@karelina.ann _ _ не втомлюся повторювати, що ти зірка! І я радий, що вже буквально всі це знають і бачать 🔥 твої слова схвалення, підтримки після кожного нашого танцю дають мені ще більше сил на нові виклики», - написав він.

Раніше Politeka писала, що батьки травмованого учасника "Танців з зірками" Логая вразили заявою перед півфіналом шоу: "синку, ти...".

Нагадаємо, що суддя "Україна має талант" Мішина рознервувалася і попросила допомоги:" у кого є така можливість...".

A ще Politeka повідомляла, що Логая, який прорвався у фінал "Танців з зірками", рознесли в пух і прах: "Мішину мало не впустив"