Популярний український співак MELOVIN, який нещодавно брав участь у шоу «Танці з зірками», продовжує радувати цікавими кадрами після проєкту.

Як пише Politeka.net, в Instagram співака з’явився пост, який викликав бурхливу реакцію мережі.

«Вечір Премьер з @kosadcha Вперше #ТаємнийЗнак із @sowa_singer наживо ❤», - написав MELOVIN.

На фото зображено, як MELOVIN лежить на роялі, на якому грає SOWA.

«Вже не терпиться побачити цей неймовірний виступ по телебаченню. Ви прекрасні», «Ну як же це було красиво ❤️🙌 голоси… я сиділа так далеко, що бачила мало.. але яка енергія йшла… дякую за ці фото.. дуже чекаю на телеверсію, щоб побачити детально.. Ви це зробили за один день 🌟 так спонтанно і несподівано.. без будь-якої підготовки.. і вийшло чудово.. як діамант.. він один, він яскравий, зате як сяє.. без складної постановки.. весь фокус на вас двох і роялі. І на голосах 🫀 Мріяла почути наживо.. і ось такий несподіваний подарунок від всесвіту», «Кадри до мурашок», - пишуть у коментарях.

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