Популярний український співак MELOVIN, який нещодавно брав участь у шоу «Танці з зірками», продовжує радувати цікавими кадрами після проєкту.
Як пише Politeka.net, в Instagram співака з’явився пост, який викликав бурхливу реакцію мережі.
«Вечір Премьер з @kosadcha Вперше #ТаємнийЗнак із @sowa_singer наживо ❤», - написав MELOVIN.
На фото зображено, як MELOVIN лежить на роялі, на якому грає SOWA.
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«Вже не терпиться побачити цей неймовірний виступ по телебаченню. Ви прекрасні», «Ну як же це було красиво ❤️🙌 голоси… я сиділа так далеко, що бачила мало.. але яка енергія йшла… дякую за ці фото.. дуже чекаю на телеверсію, щоб побачити детально.. Ви це зробили за один день 🌟 так спонтанно і несподівано.. без будь-якої підготовки.. і вийшло чудово.. як діамант.. він один, він яскравий, зате як сяє.. без складної постановки.. весь фокус на вас двох і роялі. І на голосах 🫀 Мріяла почути наживо.. і ось такий несподіваний подарунок від всесвіту», «Кадри до мурашок», - пишуть у коментарях.
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