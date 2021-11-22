Відома телеведуча і актриса Ольга Сумська, яка прославилася роллю "Роксолани", показала своїх красунь-дочок Антоніну Паперну та Анну Борисюк на новому фото.

Як передає Politeka.net, Ольга Сумська двічі була заміжня. У актриси дві дочки-страшая Антоніна Паперна від першого чоловіка Євгена Паперного, і молодша - Анна Борисюк від нинішнього чоловіка Віталія Борисюка.

Антоніна Паперна пішла по стопах зіркових батьків і стала актрисою. Зараз вона живе в Підмосков'ї зі своїм чоловіком Володимиром Ягличем, екс-чоловіком Світлани Ходченкової. Пара виховує дочку Єву і сина Данила.

Молодшій доньці Ольги Сумської Ганні Борисюк у березні 2021 року виповнилося 19 років. Вона студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.

У нових сторіс Ольга Сумська показала фото, на якому дві її дочки позують разом.

Раніше повідомлялося, Сумська показала, наскільки молодо виглядає у свої 55 років поряд з найбагатшою співачкою України: кадри

Також, 54-річна Сумська захопила схожістю зі своєю дочкою від першого шлюбу: як сестри-близнюки

Politeka розповідала, 55-річна Сумська подражнила українців морськими розвагами з чоловіком: кадри вразили навіть Полякову