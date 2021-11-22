Відома телеведуча і актриса Ольга Сумська, яка прославилася роллю "Роксолани", показала своїх красунь-дочок Антоніну Паперну та Анну Борисюк на новому фото.
Як передає Politeka.net, Ольга Сумська двічі була заміжня. У актриси дві дочки-страшая Антоніна Паперна від першого чоловіка Євгена Паперного, і молодша - Анна Борисюк від нинішнього чоловіка Віталія Борисюка.
Антоніна Паперна пішла по стопах зіркових батьків і стала актрисою. Зараз вона живе в Підмосков'ї зі своїм чоловіком Володимиром Ягличем, екс-чоловіком Світлани Ходченкової. Пара виховує дочку Єву і сина Данила.
Молодшій доньці Ольги Сумської Ганні Борисюк у березні 2021 року виповнилося 19 років. Вона студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.
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У нових сторіс Ольга Сумська показала фото, на якому дві її дочки позують разом.
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