Відома американська співачка Брітні Спірс, яка нещодавно звільнилася від батьківської опіки, показала, як змінилася і влаштувала танці в різних нарядах.

Як передає Politeka.net, 39-річна Брітні Спірс є всесвітньо популярною співачкою. Як відомо, 13 років вона перебувала під батьківською опікою. Зараз артистка відновлюється від жорсткого піклування, і незабаром збирається вийти заміж за актора Сема Асгарі.

Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Брітні Спірс влаштувала танці на тлі новорічної ялинки в яскравих нарядах.

Спочатку вона показує себе в червоній сукні, а потім обтягуючий наряд в леопардовому кольорі.

Шанувальники співачки залишили їй безліч коментарів, де підкреслили, що звільнення від опіки пішло їй на користь.

"Боже мій, вона така мила, подивися їй в очі", "Ви виглядаєте просто чарівно! Обожнюю зачіску і плаття!", "Ти виглядаєш набагато щасливішою", "Йди до мене".

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