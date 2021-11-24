Популярна співачка і народна артистка України Тіна Кароль, яка нещодавно випустила альбом "Двойной рай", розлютила публіці в наряді за тисячі доларів.
Тіна Кароль є популярною артисткою. Вона почала свою кар'єру ще в підлітковому віці, коли брала участь на безлічі вокальних конкурсів і перемагала на них. Тепер вона є народною артисткою України. Як передає Politeka.net, нещодавно Тіна Кароль випустила альбом "Другой рай".
Так, на одному з фан-акаунтів співачки опублікували нове фото. На колажі показали сукню Тіни Кароль синього кольору, в якому вона сидить в кафе. Виявилося, що цей наряд коштує понад двох тисяч доларів.
"Девід Кома
Фіолетова сукня з запахом з кристалами
$ 2 012", - повідомляють на фан-акаунті Тіни Кароль.
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
В Україні знову погіршиться ситуація з вірусом: названо ймовірні терміни нової хвилі COVID-19
НП в Одесі: літаки направляють в інші аеропорти
Огневич несподівано звернулася до Хветкевича, якого вигнала з "Холостячки": "Андрій, я дуже..."
Не стало зірки радянських фільмів: "Не віриться, що його більше немає"
Користувачі Мережі залишили кілька коментарів, де висловили своє обурення: "Це та, яка розповідає, що не розуміє сенсу в таких дорогих речах. Бреше все! На камеру одне говорить, а в житті по-іншому робить", "Ця перука...".
Раніше повідомлялося, Кароль покрасувалася перед дзеркалом в лосинах і вишиванці, вразивши фігурою: фото
Також, Тіна Кароль в сукні-піджаку і окулярах убила наповал новим образом: "Дівчина, ви шикарні"
Politeka розповідала, Кароль у вузькому шкіряному костюмі показала нову себе: ефектні кадри