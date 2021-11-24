Популярна співачка і народна артистка України Тіна Кароль, яка нещодавно випустила альбом "Двойной рай", розлютила публіці в наряді за тисячі доларів.

Тіна Кароль є популярною артисткою. Вона почала свою кар'єру ще в підлітковому віці, коли брала участь на безлічі вокальних конкурсів і перемагала на них. Тепер вона є народною артисткою України. Як передає Politeka.net, нещодавно Тіна Кароль випустила альбом "Другой рай".

Так, на одному з фан-акаунтів співачки опублікували нове фото. На колажі показали сукню Тіни Кароль синього кольору, в якому вона сидить в кафе. Виявилося, що цей наряд коштує понад двох тисяч доларів.

"Девід Кома

Фіолетова сукня з запахом з кристалами

$ 2 012", - повідомляють на фан-акаунті Тіни Кароль.

Користувачі Мережі залишили кілька коментарів, де висловили своє обурення: "Це та, яка розповідає, що не розуміє сенсу в таких дорогих речах. Бреше все! На камеру одне говорить, а в житті по-іншому робить", "Ця перука...".

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