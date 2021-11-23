Наречений відомої співачки та актриси Анни Тринчер Олександр Волошин поглумився над маминим автомобілем.

Як передає Politeka.net, Анна Трінчер є відомою українською актрисою і співачкою. Вона прославилася завдяки своїм ролям в серіалі "Школа" і у фільмі "Скажене весілля". Також, вона проявила себе на вокальному шоу "Голос країни". Нещодавно стало відомо, що Анна Трінчер і скандальний блогер Олександр Волошин вирішили одружитися.

Так, цього разу стало відомо, що наречений Ганни Тринчер Залив машину матері монтажною піною. Це сталося в місті Бердичів Житомирської області. Про це повідомила очевидиця того, що відбувається, передає УНІАН.

За словами очевидиці, це сталося через те, що мама нареченого Анни Тринчер вилила борщ у багажник його автомобіля. Як помста - він обмотав плівкою машину і Залив монтажною піною, таким чином він розіграв свою маму.

"Це помста за борщ, який вона вилила в багажник його авто", — розповіла очевидиця.

Нагадаємо, що Анна Трінчер і Олександр Волошин вирішили побратися. Але ця інформація просочилася в мережу і мама з бабусею відразу дізналися про це. Як виявилося, рідні були не дуже задоволені, що зірка вийде заміж.

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