Відома співачка Тіна Кароль, яка стала самостійно і активно вести соціальні мережі, нещодавно влаштувала модну зйомку в теплій піжамі і зручному взутті.

Тіна Кароль є рекламним представником багатьох брендів-прикрас, косметики, предметів декору для дому. Причому сама артистка все частіше розробляє щось з дизайнерами, щоб нагадати про себе.

Цього разу причиною для незвичайної фотосесії в теплому костюмі з короткими шортами і топом стало взуття.

"Продовження лінійки взуття-утеплені кросівки для зими, створені в оригінальному дизайні, будуть комфортним рішенням для тебе, що живе в насиченому ритмі міста. Як унікальна пряність, як гарний акцент у твоєму образі» - підмітила Кароль про взуття, яку назвала своїм ім'ям.

Шанувальники оцінили, звертаючи увагу і на фігуру артистки, причому не всім сподобався її вигляд:

«Я закохалася в них😍 Тіна ви як завжди прекрасна 🔥; Краса😍; гарна яка 🔥; Яка гарна😻😻😻❤️ Люблю, моя своя💜; Жінка бунтує; Це бомба🔥; Як не терпиться побачити всі🔥🔥; а зараз шмотками; Тіна вже не та, тепер на тіло дивимося».

Раньше у соціальній мережі Instagram виконавиця показала модний і простий лук одночасно. Причому позувала Тіна у вишиванці, але не стала помічати, з якої нагоди. інтригуючий образ привернув увагу досить швидко.

Нагадаємо, що Тіна Кароль в тісному шкіряному костюмі показала нову себе.

Раніше Politeka писала, що Кароль покрасувалася перед дзеркалом в лосинах і вишиванці: кадри.

A ще Politeka повідомляла, що Тіна Кароль у сукні-піджаку здивувала новим образом:"Дівчина, ви шикарні".