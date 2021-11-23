Відома співачка Тіна Кароль, яка стала самостійно і активно вести соціальні мережі, нещодавно влаштувала модну зйомку в теплій піжамі і зручному взутті.
Тіна Кароль є рекламним представником багатьох брендів-прикрас, косметики, предметів декору для дому. Причому сама артистка все частіше розробляє щось з дизайнерами, щоб нагадати про себе.
Цього разу причиною для незвичайної фотосесії в теплому костюмі з короткими шортами і топом стало взуття.
"Продовження лінійки взуття-утеплені кросівки для зими, створені в оригінальному дизайні, будуть комфортним рішенням для тебе, що живе в насиченому ритмі міста. Як унікальна пряність, як гарний акцент у твоєму образі» - підмітила Кароль про взуття, яку назвала своїм ім'ям.
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Шанувальники оцінили, звертаючи увагу і на фігуру артистки, причому не всім сподобався її вигляд:
«Я закохалася в них😍 Тіна ви як завжди прекрасна 🔥; Краса😍; гарна яка 🔥; Яка гарна😻😻😻❤️ Люблю, моя своя💜; Жінка бунтує; Це бомба🔥; Як не терпиться побачити всі🔥🔥; а зараз шмотками; Тіна вже не та, тепер на тіло дивимося».
Раньше у соціальній мережі Instagram виконавиця показала модний і простий лук одночасно. Причому позувала Тіна у вишиванці, але не стала помічати, з якої нагоди. інтригуючий образ привернув увагу досить швидко.
Нагадаємо, що Тіна Кароль в тісному шкіряному костюмі показала нову себе.
Раніше Politeka писала, що Кароль покрасувалася перед дзеркалом в лосинах і вишиванці: кадри.
A ще Politeka повідомляла, що Тіна Кароль у сукні-піджаку здивувала новим образом:"Дівчина, ви шикарні".