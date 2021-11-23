Співачка Еліна Мбані, яка є частиною "співаючого квартету" в "Жіночому кварталі", показала, як вирішила змінити свою зовнішність, поділившись фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Еліна Мбані була учасницею талант-шоу, після чого її покликали кілька років тому виступати в "Жіночому кварталі". Артистка разом з вірою Кекелією та іншими співаками стала "співаючим квартетом". Не забуває Еліна Мбані і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Еліна з'явилася в білизні. Як можна помітити, Мбані пофарбувала волосся в білий колір. До цього співачка була брюнеткою - у своєму натуральному кольорі волосся. Зірка також зазначила, що зараз знаходиться в столиці Україні - Києві.

Фанати, включаючи дочку Олени Кравець Марію, поставили майже 200 лайків і написали коментарі:

"Яка красива", "Топ", "холодний", " це такий класний перуку?", "Супер","вау, яка красуня".

Нагадаємо, екзотична красуня з "жіночого кварталу" в сукні на бретельках показала, на що здатна

А ще Politeka писала, що екзотична красуня з " жіночого кварталу» підкорила розрізом до стегна

Також Politeka повідомляла, що екзотична красуня з "жіночого кварталу" вразила формами в незвичайному ТОПі



