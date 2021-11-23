Відомий український актор і учасник шоу "Танці з зірками" Олексій Суровцев розповів про хворобливу втрату близької людини.

Як передає Politeka.net, Олексій Суровцев є популярним українським актором і спортсменом. Він прославився завдяки своїй грі в серіалі "Слід" і участі в шоу "Танці з зірками". Також Олексій Суровцев є триразовим чемпіоном України зі стриптизу.

Так, цього разу артист опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, що рік тому після 25 років боротьби з важкою хворобою Паркінсона з життя пішов батько Олексія Суровцева. він показав архівне фото батька і себе в молодості, де артист зовсім маленький. І також опублікував фото, де вони з батьком позують на камеру.

"Рівно рік, як тебе не стало, але все так само болить, при кожному спогаді про тебе. Спасибі за дитинство, спасибі за виховання, поради та підтримку. Люблю і сумую за тобою. Ти в серці та пам'яті, батько.

Ми були схожі з тобою не тільки зовні, але і характерами", - поділився Олексій Суровцев.

Шанувальники артиста залишили йому безліч коментарів зі співчуттям: "Царство Небесне. Гарний у тебе батько був", "Царство Небесне. Це дуже страшно і важко втрачати рідних", "Ви дуже схожі", "Дуже схожий на батька".

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