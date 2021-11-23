Співачка Юлія Саніна, зірка групи The Hardkiss, розповіла про новий сезон "Голосу країни" і покликали її тренером, опублікувавши фото в Instagram.
Як пише Politeka.net, Юлія Саніна нещодавно відсвяткувала 10-річчя групи The Hardkiss. Зірка активно займається творчістю і нещодавно група випустила кліп на пісню "7 вітрів". Відеоробота набрала один мільйон переглядів на платформі Ютуб. Не забуває Саніна і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото Саніна була з розкішними довгим волоссям і чубчиком. Зірка дивилася в камеру, демонструючи розкішне волосся.
"Відповім сьогодні на питання", - написала Саніна.
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"Будеш тренером в голосі?",- написав один з фанатів.
"Ні. Незважаючи на мою відкритість до проекту. Продюсери вибрали іншу актрису", - відповіла Юлія Саніна з групи The Hardkiss, опублікувавши новий сторіс в Instagram.
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