Дві екс-зірки тревел-передачі "Орел і Решка" телеведуча Аліна Астровська і музикант Антон Лаврентьєв днями розповіли про швидке поповнення в родині, а в новому пості ведуча вирішила відповісти на коментарі.

Астровська і Лаврентьєв приховували свої стосунки, але пізніше публічно зізналися один одному в коханні і в 2021-му році одружилися, повідомляє Politeka.net. А днями пара розповіла, що чекає дитину.

Користувачі Мережі позитивно відреагували на новину і привітали подружжя, але були і ті, хто критикував їх. У новому пості Аліна Астровська вирішила дати відповідь критикам.

""Щастя любить тишу". Я згодна з цим виразом тільки в одному, коли люди один одного люблять і розуміють: їм нема чого підвищувати голос... А ось "ховати" що-небудь мені нема чого, я чесна в своїх станах і проявах! І вже років п'ять вільна від страхів стосовно суспільного впливу на мене!",- написала ведуча.

У пості Аліна Астровська зважилася висловити, все, що думає, адже вона вважає - щастя приховати неможливо, а протилежне – можна списати на внутрішні страхи, і такі люди тривожні невротики, соціофоби, невпевнені у собі тощо.

Раніше зірка приховувала інформацію про попередні стосунки, але це не врятувало від розставання.

"Мені шкода тих, кого нестримно бомбить від неприйняття чужої позиції на цей рахунок, адже хтось порушує їх "правила" і жартує з їх страхами", - написала ведуча.

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