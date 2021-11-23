Відома українська актриса і суддя "Україна має талант" Ксенія Мішина, яка була в першому сезоні "Холостячки", поклала око на крісло Катерини Кухар на "Танцях з зірками".
Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною українською актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в першому сезоні проєкту "Холостячка". Нещодавно актриса оголосила, що вона стала однією з суддів шоу "Україна має талант". Варто відзначити, що актриса є зіркою серіалу "Кріпосна".
Так, на цей раз актриса опублікувала нове відео. На кадрах Ксенія Мішина після свого виступу на "Танцях з зірками" дає інтерв'ю ведучій закулісся. У неї запитали, що якби їй запропонували сісти в крісло судді проєкту Катерини Кухар.
"Хмм. Ну я б подумала. Тільки не показуйте це Каті Кухар", - заявила Ксенія Мішина.
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"Ось це заявка на перемогу", — прокоментувала ведуча.
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