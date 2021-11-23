Відома українська співачка Таїсія Повалій, яка у 2013-му році переїхала в Росію, показала себе в обіймах свого єдиного сина Дениса.
Як передає Politeka.net, Таїсія Повалій є відомою українською співачкою. Як відомо, у 2013-му році співачка поїхала з України в Росію, щоб там будувати кар'єру. Також у неї є єдиний син - Денис Повалій.
Так, цього разу артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Таїсія Повалій у шикарній чорній сукні позує на фото в обіймах свого єдиного сина-Дениса.
Зараз Таїсія Повалій і її син виступають на російській програмі "Дві зірки", де виступають популярні артисти та їхні діти.
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
Олег Винник повідомив про серйозну хворобу, концерти скасовуються: "До останнього робили все можливе..."
Комаров зі "Світ навиворіт" розсекретив, скільки речей бере з собою в подорож: "Завжди було цікаво"
63-річна Мадонна, захопившись пластикою, перестає бути схожою на себе: "Виглядаєш, як пластикова лялька"
Масштабна ДТП на українській трасі, люди опинилися в реанімації, кадри: "вилетів на зустрічку"
Нагадаємо, у програмі "Позаочі" Денис Повалій розповів, якою була його мама, коли він був ще маленьким.
"У моєму дитинстві вона була більш сувора і по-дорослому зі мною спілкувалася. Не було веселої класної Таї. Мама була красива, трошки холодна. Потім трохи змінилася з віком", – поділився син співачки.
Раніше повідомлялося, Таїсія Повалій розридалася після одкровень перед українцями: "Є одна тема, яку я..."
Також, Таїсію Повалій рознесли за нову зовнішність: "Ви стали не схожою на себе..."
Politeka розповідала, Повалій здивувала зовнішністю на фото з єдиним сином, виглядає молодше, ніж він: "Навіть не віриться..."