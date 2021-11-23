Відома українська співачка Таїсія Повалій, яка у 2013-му році переїхала в Росію, показала себе в обіймах свого єдиного сина Дениса.

Як передає Politeka.net, Таїсія Повалій є відомою українською співачкою. Як відомо, у 2013-му році співачка поїхала з України в Росію, щоб там будувати кар'єру. Також у неї є єдиний син - Денис Повалій.

Так, цього разу артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Таїсія Повалій у шикарній чорній сукні позує на фото в обіймах свого єдиного сина-Дениса.

Зараз Таїсія Повалій і її син виступають на російській програмі "Дві зірки", де виступають популярні артисти та їхні діти.

Нагадаємо, у програмі "Позаочі" Денис Повалій розповів, якою була його мама, коли він був ще маленьким.

"У моєму дитинстві вона була більш сувора і по-дорослому зі мною спілкувалася. Не було веселої класної Таї. Мама була красива, трошки холодна. Потім трохи змінилася з віком", – поділився син співачки.

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