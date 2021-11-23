Відома співачка і солістка групи "The Hardkiss" Юлія Саніна зробила відверте зізнання про себе справжню.

Як передає Politeka.net, Юлія Саніна є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в музичній групі "The Hardkiss", де виступає солісткою. Також, варто відзначити, що вона є переможницею шоу "Танці з зірками" у 2020-му році разом зі своїм напарником Дмитром Жуком.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Юлія Саніна часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах. Їй поставили запитання, що для неї означає Щастя. Співачка зробила зізнання про себе справжньою.

"Коли всі в родині здорові, а я перебуваю в спокої. Моя зайва тривожність часто псує мені життя. Видихати, абстрагуватися, не бігти...вчуся", - зізналася Юлія Саніна.

Також, вона розповіла, як у потоці справ зберігає в собі дівчинку.

"Не соромитися її, балуватися. Немає нічого гіршого задушливих дорослих!",- розповіла співачка.

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