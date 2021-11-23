Співачка Тіна Кароль показала сина Веніаміна, якому виповнилося 13 років 18 листопада.
Як пише Politeka.net, Тіна Кароль стала успішною вітчизняною співачкою. У 2008 році зірка вийшла заміж за свого продюсера Євгена Огіра. Вже 18 листопада того ж року Кароль народила сина, якого назвала Веніаміном. Вже через три тижні після пологів Тіна повернулася на сцену. 28 квітня 2013 Євген помер від раку шлунка, а 2015 року в річницю смерті зірка випустила Сінг "спасибі". Тіна продовжує творити і зараз, а також веде сторінку в Instagram. Але у зірки настільки багато фанатів, що вони самі створюють фан-сторінки, де публікують фото і відео з Тіною.
Так, на одній з таких сторінок з'явилося фото, де Кароль була з сином Веніаміном, який нещодавно відсвяткував 13-річчя. Тіна зробила селфі, показавши сина у вишиванці.
"Всім привіт, кохані. Як настрій? Гарного тижня", - написано було під фото.
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
Зарицька з "KAZKA" і Мєшков не змогли розлучитися після вильоту з "Танців з зірками": Гвоздьова в захваті
Ведучий шоу "Екси" Педан в майці-алкоголічці насмішив видом в поїзді: "Романтика залізниці"
"Мастер Шеф", глядачі збунтувалися після чергового рішення суддів, хто вилетів: "Найгірший сезон"
Масштабна ДТП на українській трасі, люди опинилися в реанімації, кадри: "вилетів на зустрічку"
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Вилитий ТАТО", "Люблю", "який же Син схожий на батька", "гарненькі", "Татова копія з магією мами", "щастя і удачі, нехай береже Господь, Вас".
Нагадаємо, Тіна Кароль віддалася спогадам, засвітивши пристрасні обійми з молодим танцюристом
А ще Politeka повідомляла, що Кароль покрасувалася перед дзеркалом в лосинах і вишиванці, вразивши фігурою
Також Politeka писала, що Тіна Кароль у сукні-піджаку та окулярах вбила наповал новим образом