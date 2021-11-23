Співачка Тіна Кароль показала сина Веніаміна, якому виповнилося 13 років 18 листопада.

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль стала успішною вітчизняною співачкою. У 2008 році зірка вийшла заміж за свого продюсера Євгена Огіра. Вже 18 листопада того ж року Кароль народила сина, якого назвала Веніаміном. Вже через три тижні після пологів Тіна повернулася на сцену. 28 квітня 2013 Євген помер від раку шлунка, а 2015 року в річницю смерті зірка випустила Сінг "спасибі". Тіна продовжує творити і зараз, а також веде сторінку в Instagram. Але у зірки настільки багато фанатів, що вони самі створюють фан-сторінки, де публікують фото і відео з Тіною.

Так, на одній з таких сторінок з'явилося фото, де Кароль була з сином Веніаміном, який нещодавно відсвяткував 13-річчя. Тіна зробила селфі, показавши сина у вишиванці.

"Всім привіт, кохані. Як настрій? Гарного тижня", - написано було під фото.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Вилитий ТАТО", "Люблю", "який же Син схожий на батька", "гарненькі", "Татова копія з магією мами", "щастя і удачі, нехай береже Господь, Вас".

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