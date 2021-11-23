Переможниця третього сезону вокального шоу "Х-Фактор" Аїда Ніколайчук (AIDA) розповіла про біду, яка сталася вдома з її коханою мамою.

Українська співачка Аїда Ніколайчук, яка тепер відома під ім'ям AIDA народилася в Одесі в простій родині, передає Politeka.net. Мати майбутньої артистки, Ірина Леонідівна, працювала кравчинею, а батько ,Юрій Євгенович - фахівцем з комп'ютерної техніки.

Батьки зірки шоу розлучилися, коли їй було всього 10 років, після чого мати Аїди знову вийшла заміж і у неї з'явилася молодша сестра.

Після перемоги на проекті "Х-Фактор" Аїда Ніколайчук зробила перерву в кар'єрі через проблеми в особистому житті, але в 2019 році вона заявила про повернення на сцену.

Зараз артистка їздить українськими містами, записує пісні і знімає кліпи, але також не забуває про своїх близьких.

У новому сторі Instagram зірка "Х-Фактора" розповіла про біду, що сталася з її мамою.

"Сьогодні багато справ, а ще моя мама вчора впала і зламала шийку стегна. Тепер її чекає операція. А мене дорога в Одесу. Але все буде добре! На інше я не згодна", - написала Аїда Ніколайчук, маючи намір приїхати в рідне місто, щоб, ймовірно, допомогти матері.

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