Європа готується до "Євробачення", яке має відбутися наступного року, українці обговорюють можливих претендентів на участь у конкурсі - розкрито хто виявив бажання.
У 2021 році відбувся пісенний конкурс "Євробачення", на якому п'яте місце посіла українська група "Go_A", пише Politeka.net. Це досить непоганий результат, тому колектив став ще більш любимий публікою.
Зараз же Україна готується до Національного відбору на конкурс. Деякі зірки вже висловили своє бажання взяти участь у Нацвідборі. В офіційній групі "Євробачення" назвали можливих претендентів: WELLBOY, ZELENOOKA, ROXOLANA, Michael Soul.
"Кого ви бачите учасником відбіркового туру або представником України на Євробаченні-2022?",- йдеться в пості.
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
Десятки туристів з дітьми опинилися у вогняній пастці, деталі трагедії в Болгарії: "Двері заклинило"
Ведучий Остапчук потряс кадрами важкої ДТП, від машини нічого не залишилося: "Влетів у бензовоз"
Кінець "червоної" зони у двох областях України: у МОЗ оголосили, де це станеться
63-річна Мадонна, захопившись пластикою, перестає бути схожою на себе: "Виглядаєш, як пластикова лялька"
За три години пост зібрав понад 1500 лайків і багато коментарів. Думки щодо можливих учасників розділилися:
"Всіх 😍 Велбоя і ZELENOOKA в першу чергу. О ДО РЕЧІ, а Майкл Соул це не з білоруського відбору хлопець?", "100% не Велбоя. ZELENOOKA більше-менш подобається, інших не слухала", "з цими представниками у нас немає шансів на високі місця", "не женіть з тим Велбоєм, вже від нас Грінджоли їздили","Буду чекати на Євробачення Wellboy і Roxolana. 🔥 ", "Тільки не Wellboy".
Раніше Politeka писала, що KAZKA, Дорофєєва, Полякова: хто може поїхати на Євробачення-2022 від України
Нагадаємо, що солістка go_a потрапила під "роздачу" в кріслі судді "Голосу країни"
A ще Politeka повідомляла, що переможниця "Євробачення" вийшла на головну площу Києва і нагадала про трагедію