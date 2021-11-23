Європа готується до "Євробачення", яке має відбутися наступного року, українці обговорюють можливих претендентів на участь у конкурсі - розкрито хто виявив бажання.

У 2021 році відбувся пісенний конкурс "Євробачення", на якому п'яте місце посіла українська група "Go_A", пише Politeka.net. Це досить непоганий результат, тому колектив став ще більш любимий публікою.

Зараз же Україна готується до Національного відбору на конкурс. Деякі зірки вже висловили своє бажання взяти участь у Нацвідборі. В офіційній групі "Євробачення" назвали можливих претендентів: WELLBOY, ZELENOOKA, ROXOLANA, Michael Soul.

"Кого ви бачите учасником відбіркового туру або представником України на Євробаченні-2022?",- йдеться в пості.

За три години пост зібрав понад 1500 лайків і багато коментарів. Думки щодо можливих учасників розділилися:

"Всіх 😍 Велбоя і ZELENOOKA в першу чергу. О ДО РЕЧІ, а Майкл Соул це не з білоруського відбору хлопець?", "100% не Велбоя. ZELENOOKA більше-менш подобається, інших не слухала", "з цими представниками у нас немає шансів на високі місця", "не женіть з тим Велбоєм, вже від нас Грінджоли їздили","Буду чекати на Євробачення Wellboy і Roxolana. 🔥 ", "Тільки не Wellboy".

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