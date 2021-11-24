Відомий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський розповів про свої почуття і переживання, щодо проекту перед фіналом.

Макс Чмерковський є відомим хореографом і танцюристом, який нерідко бере участь у різних шоу. В Україні він прославився понад 10 років тому завдяки своїй участі в проекті "Холостяк". Після цього чоловік поїхав до США, де брав участь у танцювальних проектах і здобував перемоги.

На даний момент Макс Чмерковський замінив Григорія Чапкіса в шоу" Танці з зірками", увага до хореографа і танцюриста зросла. Він також дав інтерв'ю, в якому висловився про своє життя.

«Цього разу я суворий, тому що вже фінал практично. Я все ще пам'ятаю ці рани, це переживання, коли ти і потрапляєш, і не потрапляєш у фінал. Або коли за крок від перемоги опиняєшся і програєш. Я ось той, можна сказати, Американський Дікусар, якій дуже довго до цього йшов.

Я знаю, що таке поразка цілих 16 разів! Тому кожне моє слово парі спрямоване на те, щоб вони і прийняли це і розвивалися» - розповів Чмерковський, чому досить строго почав оцінювати пари перед закінченням сезону.

Раніше хореограф опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Макс Чмерковський сидить за столом і п'є каву, показуючи свою білосніжну посмішку.

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