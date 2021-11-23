Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею шоу" Холостячка-2", розповіла про подарунок від учасника проекту, який продовжує носити навіть після його виходу.

Співачка Злата Огневич вирішила взяти участь у проекті, щоб знайти своє справжнє кохання, передає Politeka.net.

Шоу наближається до фіналу, і з кожним випуском чоловіків на проекті стає все менше. Відомо, що чоловіки намагаються здивувати співачку, нерідко підносячи їй подарунки.

У новому сторіс Злата Огневич вирішила розповісти, куди діває прикраси та одяг, отриманий від учасників.

"Ви нещодавно запитували: "Чи ношу я подарунки чоловіків на проекті?". Ношу із задоволенням всі подарунки. Ось, наприклад, цей жакет "Balenciaga", який подарував Влад Ясько. Влад, у тебе чудовий смак", - поділилася зірка.

Зазначимо, Влад Ясько - 25-річний бізнесмен, займається навчанням Instagram-маркетингу, а також керує діджитал-агентством. Ці два бізнесу Влад веде зі своїми друзями-партнерами.

З проекту бізнесмен пішов після того, як не пройшов перевірку на детекторі брехні. Злата Огневич зробила висновок, що Влад Ясько прийшов на шоу заради піару. Хлопець нібито спілкувався з учасниками попередніх сезонів, у яких з'ясовував, як довше залишитися на проекті.

Нагадємо, "Холостячка" Огневич напросилася на компліменти за образи в розкішних сукнях

А ще Politeka писала, що учасник "Холостячки" впустив Злату Огневич в свій будинок і тут же пошкодував

Також Politeka повідомляла, що "холостячка" Огневич пересварила мережу зворушливим посланням