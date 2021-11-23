На офіційній сторінці шоу "Маска"розповіли, хто візьме участь у майбутньому випуску популярного серед українців проекту.

Як пише Pooliteka.net, шоу "Маска" - один з найпопулярніших розважальних проектів на українському ТБ. За правилами програми учасники ховаються за масками і співають пісні, а зіркові детективи намагаються вгадати, хто ховається за маскою. У першому сезоні перемогло Сонце, під яким ховалася Злата Огневич. А зараз йде другий сезон шоу, де ще нічого не ясно.

На сторінці проекту в Instagram розповіли, кого запросили на новорічний випуск "Маски".

"Вау! В одному з образів грандіозного шоу "Новорічна Маска «на каналі» Україна" ховатиметься Тіна Кароль", - було написано під фото.

Фанати відразу почали активно обговорювати новину:

"Заради Тіни подивлюся", " Ого, ось це новина. Якщо буде Тіна, буду обов'язково дивитися", " насправді, Тіну тепер дуже не вистачає на телебаченні. Ні в якому шоу її немає, а тут такий приємний сюрприз", "Тіна буде мишею, думаю", "у скандалі", "Пікова дама", "пінгвін - у пінгвіна є корона, у Тіни раніше була теж корона і вони підходять", " може там під якою-небудь маскою ще й Дан буде ховатися??? Так було б набагато цікавіше...", "В Масці снігової королеви)".

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