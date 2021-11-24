Знаменита 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, що розповіла про своє бажання знову колись вийти заміж, влаштувала переполох своєю появою на концерті в незвичайному образі.

Виконавиця зацікавила шанувальників розповіддю про свій новий фільм, в якому знімалася разом з Малумою. А після того, як робота над проектом була завершена, вона вирішила нарешті виступити перед фанатами.

Цього разу Для яскравої появи Дженніфер вибрала модну сукню зі спеціальною накидкою, більше схожою на весільну фату. Кремове плаття з фатином, акуратні прикраси і яскравий макіяж ідеально гармоніювали один з одним.

Оскільки Дженніфер відступила від звичних зухвалих образів з комбінезонами і спідницями, фанати були здивовані:

"І без блискіток сяє; ви, хлопці, завжди для мене найкращі🙌 🏻; ти найкраща людина❤️; приголомшливо❤; В розрізі!! Лол...; ідеально 😍; це так класно! ❤️ аж сліпить; Просто чудово! ❤ ️ ; Так красиво 😍; досконалість!; Ух ти, головна у всіх сенсах !!!! ♪Я все еще дрожу !!!! вона була просто приголомшливою😭"»

Не так давно на червоній доріжці Лопес виблискувала в дизайнерській сукні з вишивкою з дорогоцінних каменів. Пишний низ, цікаві вирізи на талії і боках в рожевій сукні, а також зачіска з накладними локонами змінили зірку.

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