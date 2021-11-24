Співачка і нова ведуча шоу "Орел і Решка" Мішель Андраде, яка нещодавно презентувала сингл "Без сну", розповіла про хворобу, яку підхопила під час зйомок

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде цього року активно зайнята зйомками. Зірка не тільки працює над піснями, але і знімається в шоу "Орел і Решка". Нещодавно під час зйомок Мішель зламала руку, але продовжила роботу над проектом. А тепер вирішила розповісти, що ще з нею сталося на "Орел і Решка", давши інтерв'ю славі Дьоміну на шоу "Слава+".

Мішель зазначила, що заразилася на зйомках китайським вірусом. Андраде розповіла, як організовувався процес під час хвороби:

"Це було складно. У мене був тест позитивний, ми відразу прилетіли до Києва. Не було ніяких симптомів-нічого. Ми приїхали до Києва, я відпочила, і не було нічого. І на останній день (відпочинку після зйомок, - прим. ред) я відчуваю себе так погано. І я думаю, це воно. Я здала тест і так, з'ясувала, що це китайська хвороба. І я думаю, блін, у мене ж кліп зараз. Реліз ми переносимо, кліп ми переносимо. Зйомки "Орла і Решка" переносимо. Коротше, там вся команда захворіла", - сказала Мішель.

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