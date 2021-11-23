Відома 52-річна американська співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно дала гучний концерт після роботи над фільмом, змогла вразити моложавим виглядом.

Виконавиця вже звикла показувати і доводити, що вона здатна на більше і вік – це лише умовність, адже вона виглядає помітно молодше і може здивувати яскравими танцями в самому різному стилі.

Як видно на одному з недавніх Селфі Лопес, їй є що показати, адже шкіра без зморшок у 52-річної знаменитості часто викликає заздрість, а підтягнута фігура – подиву. Дженніфер не ховається від камер і хоче довести, що вміє доглядати за собою.

Також сама Лопес помітила, що вона просто вміє домагатися цілей:

"Я точно така ж людина, як і всі інші. У мене були злети і падіння, я робила помилки, і я дійсно пишаюся тим, до чого зараз прийшла в своєму житті і ким я є як людина, як мама і як артистка ", - зізналася Лопес.

І хоча Лопес запевняє, ніби не використовує ніяких уколів краси, деякі фанати в мережі їй не вірять.

"Навіть найбільша відстань у світі не може зменшити любов і прихильність, які я відчуваю до такої жінки; це щось особливе, що не може бути пояснено; я просто відчуваю всім своїм серцем, як вона прекрасна; 💕 🥰 в це складно повірити, в її красу; ангел Дженні; я заздрю; природність в моді" - пишуть фанати.

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