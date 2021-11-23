Лілія Ребрик показала своїх дочок і чоловіка Андрія Дикого, поділившись фото в Instagram на радість Ольги Сумської з українцями.
Як пише Politeka.net, телеведуча Лілія Ребрик познайомилася з Андрієм Диким під час виступів на "Танцях з зірками". Пара одружилася і вже виховує двох дітей. Лілія не забуває і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових фото лілія була разом з Андрієм і дочками.
"І в студійній, і у «природній» фотосесії є свій шарм! Але головне, що на будь-який з них – справжні ми Дика сімейка!",- підписала фото Ребрик.
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Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:
"А роздруковуйте тільки з фотосесій, або і звичайні фото??", "Ох вже ця Дика сімейка. Ви-неймовірно чарівні" ," найкрасивіша, прекрасна і звичайно ж найкраща сім'я! Фото бомбические!", "Як красиво! Спасибі, що діліться затишком!", " Які ви чудові".
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