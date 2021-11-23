Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк), родом з України, підкорила мільйони фанатів, які іноді згадують, з чого та починала кар'єру і якою була.

Популярна артистка починала свій творчий шлях ще в 90-х, передає Politeka.net. Свій перший контракт артистка уклала в 14 років.

Щоб завоювати любов публіки, Ані Лорак довелося подолати нелегкий шлях. У мережі нерідко згадують про минуле співачки, але цього разу вона сама вирішила опублікувати пост, присвячений її юним рокам. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах була відображена юна Ані Лорак в порівнянні, яка вона сьогодні.

У пості артистка розповіла про те, як їй нелегко доводилося на початковому етапі кар'єри, але це її не зламало.

"Через деякий час, я можу сказати: Так, я стала сильнішою💥 зараз я хочу підтримати всіх, чий життєвий шлях не був простим", - написала зірка, запропонувавши в коментарях написати свої історії становлення.

"Пишаюся тобою, моя дівчинка! Тільки так❤️🙌", " ви така сильна🙏 🏻 пишаємося вами!", "Ви найкраща ☺ ми дуже вами пишаємося і любимо❤️", " Ваша історія захоплює. Кароліна, спасибі, за любов і щирість❤️❤️", " було все як то кажуть, і труднощі і падіння і Меладзе! 😂 ",- написали користувачі Мережі.

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