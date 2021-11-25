Відома співачка і народна артистка України Тіна Кароль здивувала своєю появою на шоу "Маска" після скандалу з Ольгою Поляковою.

Як передає Politeka.net, нещодавно стартували зйомки популярного проєкту "Новорічна Маска". Суть шоу в тому, щоб зіркові детективи вгадували, хто ховається за яскравими образами. Раніше оголосили, що новими суддями-детективами стали: Дзідзьо, Оля Полякова, Настя Каменських і Олег Винник, і також Андрій Данилко.

Так, цього разу стало відомо, що Тіна Кароль візьме участь в шоу "Новорічна Маска" і буде ховатися за одним з образів. На сторінці програми "Зірковий шлях" припустили, що співачка може ховатися за кимось вже з представлених персонажів: "Королівський пінгвін", "Лижниця Миша" і "Бурий ведмідь".

"Може, в який-небудь з цих масок буде ховатися зірка? Розгадаємо таємницю вже 31 Грудня!", — написали на акаунті.

Шанувальники шоу залишили кілька коментарів: "Тіна - це 100% ведмідь!", "Тіна напевно в миші", "В Міші точно немає. Я думаю там Надя Дорофєєва".

Нагадаємо, шоу "Маска" в першому сезоні публічно вибачалися перед Тіною Кароль. Це сталося через те, що висловлювання Ольги Полякової про співачку викликали скандал в мережі. Артистка назвала Тіну Кароль "відомою плакальщіцею". Співачка відреагувала на висловлювання Полякової у себе в Instagram.

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