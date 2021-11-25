Дружина коміка Юрія Ткача показала в соцмережі, як їх маленька дочка Ліза відреагувала на музичний подарунок від батьків.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український комік з "Квартал 95" Юрій Ткач разом з дружиною Вікторією вирішили порадувати маленьку дочку Лізу. Турботливі батьки піднесли малятку музичний клавішний інструмент. Кадри того, як Ліза відреагувала на подарунок дружина Ткача виклала у своїх Instagram-сторіс.

А реакція дівчинки перевершила всі очікування. Ліза повільно зайшла в кімнату з музичним інструментом під наглядом дбайливих батьків, які знімали її на телефони. Дівчинка прийшла в справжнє захоплення від подарунка, вона спочатку завмерла, а потім доклала долоньки до обличчя, не вірячи своїм очам. Схоже, це був дійсно дуже бажаний подарунок, так що Ліза тут же почала його відчувати.

"У нашому будинку оселився новий інструмент", "І відразу, не відходячи від клавіш, на слух підбирає ноти", - підписала сторіс Вікторія Ткач.

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