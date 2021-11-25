Відома українська співачка Тіна Кароль відповіла на бліц-питання, і зробила вибір між Даном Баланом і Потапом, відео з'явилося в мережі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно представила новий альбом "Двойной рай", відповіла на бліц питання за кордоном. Відео з відповідями артистки опублікували на фан-сторінці в Instagram.

Так, тіні поставили ряд питань, запропонувавши вибрати з двох варіантів один. Серед іншого було питання: "Дан Балан або Потап?". На це зірка кокетливо відповіла "Дан Балан". У коментарях до ролика в соцмережі почалося бурхливо обговорення відповідей Кароль, особливо на останнє питання про Балану.

"Коли це знімали?", "Тижні 1,5 тому, коли Тіна в Казахстані була", "Як це розуміти?", "Всього лише, що з Потапом вони в смітті і схоже назавжди", "Я вірю в їх зв'язок. У них занадто багато магії", "Як, по-моєму, вони разом, це вона так ляпнула, щоб відстали від них", "А він теж ляпнув 2 дні тому?", "Не зрозумію я нічого, то каже розлучилися, то в інтерв'ю замість Потапа Дана вибирає", "Підтримки інтриги заради", "Вони обидва ляпнули, щоб всі відстали і не лізли з питаннями про їхні стосунки", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Балан обійнявшись з довговолосою красунею-брюнеткою порушив спокій фанаток: "Рада за Дана".

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