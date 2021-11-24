Популярна співачка і народна артистка України Тіна Кароль, яка нещодавно випустила альбом" подвійний рай", презентувала нову композицію, яка стала ег частиною.
Українська співачка Тіна Кароль продовжила традицію випуску композицій у новому для себе форматі. Так, цього разу вона випустила нове музичне відео на пісню"Поцілунок на фарт".
У короткому ролику, який знімався одним кадром, зірка знялася в чорній облягаючій сукні з декольте. Mood Video вже зібрало безліч позитивних коментарів від шанувальників творчості артистки.
У кліпі Кароль спокусливо позувала в чорній сукні, яка контрастувала з білим фоном без інших елементів декору.
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Користувачі оцінили по-своєму, не обійшлося без коментарів про Дана:
"Вогонь😍 🔥; дуже красиво!❤ ️ ; хвилююче і дуже особисто...естетично і красиво...❤ ️ ; Дуже естетично і красиво; телефонна розмова з Баланом?️ 🥰 ; Хто трубочку взяв?! 👀 ; в сердечко готова готова дивитися вічно😍 🥺; це відповідь на послання любити до сивого волосся...❤ ️ Ощущение; відчуття, що підглядаєш🤭 😉; а це точно для загального огляду? 🙈».
Раніше на одному з фан-акаунтів співачки опублікували нове фото. На колажі показали сукню Тіни Кароль синього кольору, в якому вона сидить в кафе. Виявилося, що цей наряд коштує більше двох тисяч доларів.
"Девід Кома. Фіолетова сукня з запахом з кристалами $ 2 012", - повідомляють на фан-акаунті Тіни Кароль.
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