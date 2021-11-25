Відома телеведуча і актриса Ольга Сумська, яка грала головну роль в серіалі "Роксолана", показала свою молодшу дочку Анну Борисюк.
Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. Її візитною карткою стала роль головної героїні Роксолани в однойменному серіалі "Роксолана", який і приніс їй велику популярність. Крім цього вона грала в безлічі фільмів. Як відомо, у неї є дві дочки - Антоніна Паперна від першого шлюбу, і Анна Борисюк - від другого.
Так, на цей раз актриса опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Спочатку вона показала себе в компанії свого чоловіка і співака Віталія Борисюка. Подружжя разом вже більше ніж 25 років. Як відомо, у них є 19-річна дочка Анна.
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Ольга Сумська засвітила, як зараз виглядає її дочка Анна на двох фото з різних ракурсів. І показала, на кого вона більше схожа.
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