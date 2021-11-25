Відома блогерка і учасниця шоу "Майстер Шеф" Даша Євтух заговорила про участь у романтичному реаліті "Холостячка" після Мішиної і Огневич.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська блогерка з села Даша Євтух, яка нещодавно покинула шоу "Майстер Шеф-11", поділилася своїми планами на майбутні телепроекти. В інтерв'ю виданню "КП"дівчина розповіла, що не проти стати учасницею "Холостячки".

Блогерка, яка зібрала понад 250 тисяч підписників у своєму Instagram, довго приховувала від шанувальників, що почала зніматися в "Майстер Шеф". Однак, придумувала контент" на ходу", без заготовок, і не відповідала на питання фоловерів про те, де знаходиться.

"Своїм передплатникам Я не говорила взагалі, де я, що роблю. Бувало, жартувала і говорила, що пішла на "Холостячку". Я ігнорувала питання "де ти знаходишся?",- зізналася Даша.

Дівчина, до слова, не виключає своєї участі в цьому реаліті-шоу: "Я чекаю цікавої пропозиції від каналів. А може бути, і наступною "Холостячкою"стану".

Відзначимо, що днями у своєму Instagram Євтух опублікувала пікантне фото, на якому з'явилася в досить нескромному образі, чим викликала шквал коментарів. На знімку дівчина позує в модних джинсах з ланцюжками і короткій білій блузі, яка підкреслила пружне декольте. "Розпаковка вже не та!", "Дашенька, ви супер красуня", "Просто гармата", "Дуже красива", "Красива", "Дашка, Ти вогонь", "Оце трансформація", "Яка красива", "Вогонь", - пишуть в коментарях до фото.

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