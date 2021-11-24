Друга дружина популярного українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк показала кадри із будівництва свого двоповерхового особняка в котеджному містечку поблизу Києва.

Як пише Politeka.net, шоумен, ведучий шоу "Маска" та "Співають всі" Володимир Остапчук та його друга дружина, приватний нотаріус Христина Горняк поки живуть у Києві, але нещодавно у своєму Instagram пара розповіла, що вони будують власний особняк у котеджному містечку на березі Дніпра.

У своєму Instagram Христина показала вигляд селища.

Також Горняк показала їхній з Остапчуком недобудований будинок, у якому вже встановили вікна.

Дружина Остапчука показала кадри майбутньої оселі з-середини. Так, жінка зайшла у невеличку кімнатку, де буде кабінет Володимира.

"Це кабінет Вови, сьогодні ми повинні отримати його дизайн-проєкт! Уже бачу, як коханий буде тут читати книги", - пише Горняк.

Також Христина показала своє улюблене місце в будинку – кухню.

"Думаю, що це буде моя улюблена частина будинку!", - сказала Горняк і зазначила, що поставить на кухні великий комод зі своїми речами.

"А там у мене буде стояти такий великий комод із моїми антикварними меблями", - розповіла Христина.

Рaніше Politeka писала, що дружина ведучого шоу "Маска" Остапчука розповіла про реакцію чоловіка на її заняття у ванній: "Господи, щоранку...".

Нагадаємо, що ведучий "Маски" Остапчук, який будує будинок, засвітив посуд Versace за $1400 тис.: "Я трохи подофігел...".

A ще Politeka повідомляла, що ведучий "Маски" Остапчук потролив дружину у всіх на очах, кадри: "Бідна Христина".