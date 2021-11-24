Приймачка Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова, яка раніше розповідала про своє захоплення спортом і заняттях для схуднення, вирішила також зайнятися танцями.

Досить довгий час Наташа ділиться в Instagram різними моментами зі свого життя, причому не відкриваючи занадто багато зайвого. Оскільки багато хто обговорює її життя і життя її мами, дівчина тримається на відстані від демонстрації більш особистих кадрів.

Цього разу Наташа порадувала коротким роликом в сторі. Дівчина зайнялася танцями, немов майбутня учасниця майбутнього сезону шоу»Танці з зірками - 2022". Плавно рухаючись і показуючи свої вміння, дівчина представила кілька танцювальних рухів.

Позувала в танцювальному залі дівчина в звичному і зручному костюмі сірого кольору, що складається з лосин без принтів і Топіка. У підписі ж дівчина подякувала подрузі за те, що зважилася відвідати заняття.

Нагадаємо, Олексій Потапенко одружився з Іриною Горовою в 99-му році. У Ірини була маленька дочка Наташа, яку зірка народила в минулих відносинах. Потап виростив дитину і зберігає теплі стосунки донині, хоч і розлучився з Іриною Горовою в 2014 році.

У пари за час шлюбу також з'явився спільний син Андрій, з яким Олексія можна побачити досить часто. Наташа виросла і веде блог в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

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