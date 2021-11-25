Відома співачка Мішель Андраде поділилася, що перебуває у відносинах, але водночас ретельно приховує бойфренда від сторонніх очей.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і ведуча "Орла і Решки" Мішель Андраде зізналася, що у неї є хлопець. Про свій роман 24-річна артистка розповіла в інтерв'ю славі Дьоміну в ютуб-програмі "Слава+".
За словами Мішель, вона не любить розповідати про своє особисте життя, так що не показує бойфренда нікому. "Я не люблю про особисте життя розповідати. Ну добре, я можу сказати, що у мене є відносини, так. Тому складно приховати, ось є. Так, є чоловічок, який зі мною, і ми давно зустрічаємося. Ось я хочу це максимально для себе зберегти", - говорить Андраде.
Також співачка зізналася, що її мінуси у відносинах – це зайва запальність. Однак, як вона зазначає, Якщо зустріти свою людину, то всі мінуси можна перетворити в плюси.
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Відзначимо, що Мішель Андраде з юності мала стосунки з Виконавцем Микитою Ломакіним. Пара познайомилася на одному з талант-шоу і після зустрічалася близько п'яти років. Однак, як відзначають артисти, вони виросли з цих відносин, тому розійшлися.
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