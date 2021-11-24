Відому гумористку і актрису з популярного проекту "Дизель шоу" Вікторію Булітко жорстоко схопив за шию колега по сцені.
Як передає Politeka.net, Вікторія Булітко є відомою українською гумористкою. Також вона відома як актриса "Дизель шоу". Дівчина починала свою кар'єру в різних гумористичних проектах. Після цього вона потрапила в команду КВН "Дівчата з Житомира", де виступала як співоча актриса.
Так, цього разу на сторінці програми "Дизель шоу" опублікували нове відео. На кадрах Вікторія Булітко сидить за столом з Сергієм Писаренком, а на тлі зі спокійним обличчям перегортає журнал жінка. У якийсь момент актор різко вистачає Вікторію Булітко за шию і починає трясти.
"Хлопці, я боюся Сергію! Я боюся!", — викрикувати Вікторія Булітко.
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