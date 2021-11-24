Відомий бізнесмен і головний герой 11-го сезону проекту "Холостяк" Михайло Заливако розповів про труднощі у стосунках з Ганною Богдан.

Як передає Politeka.net, Михайло Заливако є підприємцем з Харкова, він відомий як учасник 11-ого сезону шоу "Холостяк". Там вони познайомилися з колишньою дружиною Андрія Богдана-Ганною Богдан. Зараз Михайло та Анна у відносинах.

Так, цього разу "Холостяк" опублікував нові сторіз. Михайло Заливако часто спілкується зі своїми шанувальниками та відповідає на їхні запитання в соціальних мережах. Він вирішив розповісти про те, які труднощі йому довелося пройти разом з Ганною Богдан у відносинах після проєкту "Холостяк".

"Думаю, що коли постійно промовляєш все, то думаю, їх не сильно помічаєш, ці труднощі. А так, як і у всіх. Напевно, коли є завжди у кожного своя точка зору, стоїш на своєму", - поділився Михайло Заливако.

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