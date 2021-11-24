Переможець вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім засмутив своїх шанувальників новиною, але ті вирішили сильно не сумувати заради нього.
У жовтні цього року в першому сезоні "Співають всі" переміг хлопець з Одеси – Муаяд Абдельрахім, який отримав 500 тисяч гривень, повідомляє Politeka.net.
У молодого таланту відразу з'явилися фанати. Тільки на його сторінку в Instagram вже підписалося більше 9000 користувачів мережі.
Кілька днів тому юний артист розповів, що вперше записував у студії сольну пісню. Для цього довелося "попітніти" 3,5 години. За його зізнанням, це праця не з легких.
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Випустити новий трек готувалися 23 листопада, але несподівано Муаяд засмутив фанатів.
"Хлопці, випуск пісні переноситься на кілька днів😉 хочеться, щоб було 🔝 потерпіте?😉", - написав він у пості Instagram.
Користувачі Мережі стали підтримувати співака в коментарях.
"Ідеальний😍, звичайно потерпимо)!!", "Доведеться😍 😂"," доведеться, куди ж ми подінемося🙌", " звичайно ж, завжди готові чекати прем'єру💓", " ехх..але ми потерпимо😌", " офігенний😍 🔥", " звичайно, потерпимо 🔥 як завжди шикарний🔥", " ну, звичайно, потерпимо. Те, що повільно приходить то приносить більше задоволення🙌", - написали користувачі Мережі.
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