Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі з серіалу" Величне століття", несподівано прилетіла в Москву, де вже встигла засвітитися в декількох яскравих образах.

Як з'ясувалося, Мер'єм Узерлі зараз знаходиться в столиці Росії. Так, 38-річна виконавиця вирушила до Москви, де вже встигла відвідати кілька заходів. Про це сама артистка повідомила в Instagram.

Актриса Мер'єм Узерлі, яка втілила на екрані роль неповторної наложниці султана на ім'я Хюррем, змогла також здивувати стрункою фігурою. У маленькій сукні і черевиках з гольфами вона підкреслила те, як схудла.

Доповнила образ зірка теплою шапкою, кофтою під низ сукні та прикрасами.

"Карколомна жінка😍; Ласкаво просимо ☺; Красоточка наша улюблена❤; надовго вона приїхала цікаво. Я б на днях до готелю зганяла; Hurrem sultan; Моя улюблена😍; Вааау😍😍🔥🔥🔥така красуня; Чарівна ❤️; Приїжджай в Санкт-Петербург 😍; Моя любов😍; Красуня🔥;Худенька яка, Хюррем улюблена💝; Замерзнете в такому ж вбранні 😂 у нас зараз холодно 🥶».

Як відомо, Мер'єм знімалася в проекті з 2011 по 2013 роки, і вирішила його покинути, продовживши розвиток кар'єри. При цьому зовнішність артистки різко змінювалася, і її часто звинувачували в пластиці. Що не можна не відзначити точно це те, що артистка сильно схудла, а також поміняла колір волосся.

У новому відео актриса показала, як її готують до зйомок. Все почалося з макіяжу, а потім їй зробили зачіску.

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