Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська вирішила поділитися з шанувальниками рецептом, який повинен стати в нагоді будь-якій господині.
Популярний кулінар нерідко ділиться хорошими рецептами, які повинні стати в нагоді будь-якій господині, передає Politeka.net.
Так, зірка в своєму Instagram дала рецепт нереально смачної сирної плетінки з горіхами.
Для тесту знадобляться:
- 300 г сиру (жирність 5%);
- 200 г борошна;
- 200 г вершкового масла (холодного);
- 8 г розпушувача;
- щіпка солі.
Горіхова начинка:
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- 100 г волоських горіхів;
- 50 г тростинного цукру (або білого цукру);
- 5 г кориці;
- 30 г вершкового масла;
- 30 мл чорного рому.
Щоб приготувати тісто, перетріть сир через сито, насипте борошно на деко, натріть масло за допомогою терки в борошно, змішайте. Додайте розпушувач і сіль.
В отриману крихту додайте сир і замісіть тісто. Отримане оберніть харчовою плівкою і відправте в холодильник на 1-2 години.
Для горіхової начинки: обсмажте горіхи, всі інгредієнти з'єднайте в мірній склянці і подрібніть занурювальним блендером до однорідної консистенції.
Для плетінки: дістаньте тісто з холодильника, посипте стіл борошном і розкачайте в товщину 5-4 мм, 45х35 см.
Далі рівномірно промажте тісто горіховою начинкою лопаткою або ложкою. Згорнути в рулет, і відступивши від краю два-три см, розрізати уздовж, і сформувати косичку.
Плетінку покласти на деко з пергаментом і відправити в розігріту духовку до 180 градусів, з конвекцією на 30-35 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою. Після - дати охолонути і посипати пудрою.
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