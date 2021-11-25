Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська вирішила поділитися з шанувальниками рецептом, який повинен стати в нагоді будь-якій господині.

Популярний кулінар нерідко ділиться хорошими рецептами, які повинні стати в нагоді будь-якій господині, передає Politeka.net.

Так, зірка в своєму Instagram дала рецепт нереально смачної сирної плетінки з горіхами.

Для тесту знадобляться:

300 г сиру (жирність 5%);

200 г борошна;

200 г вершкового масла (холодного);

8 г розпушувача;

щіпка солі⁣.

Горіхова начинка:

100 г волоських горіхів; ⁣

50 г тростинного цукру ⁣(або білого цукру)⁣;

5 г кориці;

30 г вершкового масла;

30 мл чорного рому.

Щоб приготувати тісто, перетріть сир через сито, насипте борошно на деко, натріть масло за допомогою терки в борошно, змішайте. Додайте розпушувач і сіль.

В отриману крихту додайте сир і замісіть тісто. Отримане оберніть харчовою плівкою і відправте в холодильник на 1-2 години.

Для горіхової начинки: обсмажте горіхи, всі інгредієнти з'єднайте в мірній склянці і подрібніть занурювальним блендером до однорідної консистенції.

Для плетінки: дістаньте тісто з холодильника, посипте стіл борошном і розкачайте в товщину 5-4 мм, 45х35 см.

Далі рівномірно промажте тісто горіховою начинкою лопаткою або ложкою. Згорнути в рулет, і відступивши від краю два-три см, розрізати уздовж, і сформувати косичку.

Плетінку покласти на деко з пергаментом і відправити в розігріту духовку до 180 градусів, з конвекцією на 30-35 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою. Після - дати охолонути і посипати пудрою.

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