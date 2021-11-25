Співачка Наталія Могилевська зворушила свого колегу Олега Винника на шоу "Маска" просто до сліз, таким його ніхто не бачив.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Наталія Могилевська довела до сліз Олега Винника на шоу "Маска". Зірковий детектив в ефірі телеканалу "Україна" зізнався, що в минулому сезоні виступ Махаона, яким виявилася Наталя, зворушив його аж до сліз (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Як відомо, у другому сезоні Олег знову став зірковим детективом розважального шоу разом зі своїми колегами з минулого сезону. Так, за його словами, він і зараз часто згадує маску Махаона, під якою ховалася і виступала на сцені Наталія Могилевська.

"Мене просто ніхто ніколи таким сентиментальним не бачив - ця скупа чоловіча сльоза таки потекла. Я зворушився і все", поділився своїми переживаннями Винник.

Треба сказати, що виступ Могилевської на шоу "Маска" в минулому сезоні вразив не тільки Винника, а й глядачів біля екранів. У коментарях до ролика на ютуб українці висловили своє захоплення. "Найкращий і сильний виступ за всі випуски, Браво Наташа!", "Таке сильне виконання-серце завмерло!", "Якби вона була учасником, дійшла б до фіналу. Дуже круто!", "Мурашки", "Чудова пісня".

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