Переможниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан часто показує в Instagram, як старанно займається в залі і підтримує форму, щоб не набрати зайвого.

Ганна стала популярним блогером в Instagram після того, як перемогла на шоу «Холостяк», більш того, залишившись у відносинах з Михайлом, їй довелося багато витримати. Справа в тому, що Богдан незаслужено критикували тільки через відносини з головним героєм проекту.

Причому критика нерідко переходила всі межі, проте, Анна витримала наплив критики і тепер спокійно веде профілі в соціальних мережах. Також Ганна чесно розповідає, що довгий час вона не помічала, як набирає зайве.

Тільки коли вага вже був далекий від потрібних відміток, Ганна забила тривогу. Богдан довелося скидати 15 кг, щоб привести себе у форму і відчувати впевнено. Тепер вона постійний відвідувач спортзалу і займається разом також і з Михайлом.

Також Ганна представила цікавий кадр. На фото вона відображена, мабуть, на світлому тлі в фотостудії. Перед камерою вона з'явилася в короткому і тонкому платті атласної текстури і світлого відтінку, яке відмінно лягло по фігурі і підкреслило довгі стрункі ноги.

У підписі до публікації Богдан написала: "поки переможці першого етапу благодійної акції" Сім чудес для наших дітей "вже отримують свої призи, ми готові оголосити про старт етапу"диво 2".

Нагадавши, Переможниця " Холостяка "Богдан засвітила інтер'єр квартири, де живе з Заливако:" заповнили...".

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