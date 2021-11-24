Українська телеведуча Ольга Фреймут часто вчить своїх підписників правилам етикету, цього разу зірка вирішила розповісти, як правильно пити каву, і нарвалася на цікаву реакцію.

Ольга Фреймут вчить українців манерам вже кілька років, передає Politeka.net. Зірка навіть випускала книгу, де розповідається про етикет.

У своєму Instagram телеведуча часто ділиться правилами, як вести себе на людях. Цього разу Фреймут записала відео, в якому відповідає на питання: "Чи можна запивати кавою їжу?". (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"Ні ні! Ні! Каву п'ємо після десерту, замість десерту, або окремо кавуємо. Нюанс - замовляти каву перед ланчем або вечерею (до того, як чекаємо блюдо) - слабенькі манери❤️", - написала зірка.

На відео Ольга Фреймут позувала в червоному светрі, прибравши волосся в пучок, вона продемонструвала, як робити не можна.

Пост отримав неоднозначну реакцію, деякі користувачі Мережі пройшлися і по зовнішності ведучої.

"Причесися😢 Некрасиво бути неохайною", " Ну це тому ,що ти так сказала, Тепер всі повинні так робити? маячня!!!!!", "До біса етикет! Я п'ю каву, коли хочу , головне не в захлинаючись і не плямкаючи ))", - написали користувачі Мережі.

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