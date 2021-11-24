Відома українська актриса і дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова Анна Саліванчук вирішила показати, як тренується в залі, щоб привести себе в порядок.

Ганна багато приділяє часу сім'ї і домашнім справам – вона сама стежить за будинком, доглядає за дітьми, водить їх на гуртки і в басейн, готує різні смаколики. Причому встигає Анна також зніматися в різних фільмах, доглядати за собою і ходити в зал.

В цей раз Саліванчук показала, як проходять її заняття і як успіхи з її шпагатом. Варто відзначити, нещодавно вона розповіла, що після народження другої дитини ніяк не поверне форму і просто не може подолати якусь межу.

Якщо раніше вона спокійно сідала на шпагати, то тепер для Саліванчук це стало цілим випробуванням.

"Ну чому так складно сісти на шпагат? А ще три роки тому сиділа!» - скаржитися Саліванчук.

Раньше Саліванчук представила пост з кадром з відпустки, на якому тримала біля себе двох дітей. Не обійшлося без критики, адже Саліванчук вирушила з хворою дитиною купатися в загальний басейн.

"Найголовніше в житті це сім'я! І коли твоя сім'я - здорова 🙏 🏻 🙏 🏻 🙏 🏻 цінуйте життя, любіть один одного, майте терпіння, тому, що найскладніша робота в світі-це бути батьком!! !!Відповідати на всі питання, мати терпіння на незрозумілі крики, 24/7 бути в ресурсі для своїх малюків🙏 🏻 🙏» - пише Саліванчук.

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