Відома співачка Таїсія Повалій продовжує активно виступати в Росії і записала дует зі своїм сином.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Таїсія Повалій, яка довгі роки продовжує виступати і отримувати російські премії, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережу миле фото зі своїм єдиним сином, з яким напередодні виступила дуетом.

На фотографії Таїсія і Денис Повалій відображені, мабуть в гримерці, чоловік тримає телефон і знімає їх в дзеркало. Перед камерою артистка, яка намагається зберегти молодість, позує в чорній куртці з хутряним капюшоном, яким прикрила голову. Видно, що її волосся було в красивій укладанні, а на обличчі яскравий макіяж, але виглядає воно неприродно.

У підписі до публікації Повалій написала: "Після виступу. Задоволені і щасливі!". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію зірки: "Які красиві", "Ай, красені! Улюблений дует, улюблена парочка! Спасибі проекту! Чекаємо наступний випуск!", "Вболіваємо всім серцем за Вас!", "Як приємно бачити вас красивими і щасливими!", "Яка красива, Таїсія", "Якщо ви задоволені і щасливі, значить, все виходить".

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