На офіційній сторінці шоу "Маска" показали відео виступу персонажа, який покажуть у спецвипуску, при цьому у глядачів одразу з’явилася версія щодо того, хто ховається в яскравому костюмі.

Як пише Politeka.net, творці проекту підготували спеціальний святковий випуск до нового року, фрагмент якого показали на офіційній сторінці в Інстаграм. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз)

«Ви це відчуваєте? Так-так, це той самий момент! За вікном мороз, на кухні запах маминої випічки, а на екрані телевізора чарівне та загадкове шоу «Новорічна МАСКА» ❄ Наша героїня Миша надзвичайно мімішна та грайлива. На сцені шоу вона запалюватиме нові і давно відомі вам вогники 💫 Затамовуємо подих і чекаємо на дійство, яке подарує вам затишок та тепло», - йдеться в повідомленні.

Також на сторінці шоу "Маска" показали фрагмент виступу Мишеняти.

«Дуже гарна маска», «Судячи з довгих вусів, це Зібров», - відреагували користувачі мережі.

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